Mairie de Dakar : Barthélémy Dias au Canada

Barthélémy Dias séjourne en ce moment à Montréal, au Canada. Le maire de Dakar a été reçu par son homologue de la ville canadienne, Valérie Plante.



Les Echos de ce mardi informe que les deux édiles ont évoqué les liens entre Dakar et Montréal. Ces deux villes, souligne Barthélémy Dias, «entretiennent des relations de coopération et d’amitié qui datent de plusieurs décennies».



Au cours de leurs échanges, les maires canadienne et sénégalais ont abordé des thèmes comme l’économie sociale et solidaire, le changement climatique, l’éducation et la citoyenneté.



Barthélémy Dias a profité de l’occasion, d’après Les Echos, «pour inviter officiellement Valérie Plante au Forum mondial de l’économie sociale et solidaire (GSEF) qui va se tenir à Dakar en 2023».