Manifestations au Sénégal : La Grande Bretagne exprime sa “préoccupation” et "encourage le dialogue”

L’Ambassade de Grande Bretagne se dit “préoccupée par les récentes violences survenues dans le pays”. Ces faits vont à l'encontre “de la tradition de paix et de stabilité”, lit-on dans un communiqué de l’institution. "Nous déplorons les pertes en vies humaines et exprimons nos condoléances aux familles et aux amis des victimes", poursuit le texte.



Londres appelle “à la retenue, au respect de l'État de droit et à la protection des personnes et des biens”.



“Nous encourageons le dialogue et la recherche d'une solution pacifique pour mettre fin à cette violence sans délai”, conclut le texte.