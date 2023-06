Médiation pour l'Ukraine: Macky Sall et d'autres dirigeants africains à Boutcha

La délégation de dirigeants africains pour une médiation en Ukraine, dont le président sénégalais Macky Sall et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, s'est rendue vendredi dans la ville de Boutcha près de Kiev, théâtre d'un massacre de civils imputé à l'armée russe.



"Son Excellence le président Cyril Ramaphosa et d'autres chefs d'Etat et de gouvernement africains participant à la mission de paix sont (...) dans la ville de Boutcha", a indiqué la présidence sud-africaine sur Twitter en publiant plusieurs vidéos de leur déplacement.

#AfricanPeaceMission African Heads of State & Government participating in the Peace initiative are now at St Micheal’s Square in Mykhailivska, Ukraine, for a briefing by representatives of Ukraine’s Ministry of Defence. pic.twitter.com/BmLCD6u5bV