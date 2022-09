Mission de la Cedeao au Mali : Ce sera sans Macky Sall

Adama Barrow remplace Macky Sall de la mission de la Cedeao

Initialement annoncé comme faisant partie de la mission de la Cedeao au Mali, le chef de l’Etat Sénégalais, Macky Sall ne sera finalement pas de la partie. C’est le président gambien, Adama Barrow, qui le supplée. Les autres membres de la délégation sont Faure Essozimna Gnassingbé, Président du Togo, et Nana Addo Akufo-Addo, Président du Ghana





Dans un communiqué du ministère des Affaires Etrangères et de la coopération Internationale du Mali, signé le 28 septembre 2022, il est mentionné que : « le ministère convie les chefs des missions diplomatiques et consulaires au Pavillon présidentiel de l’Aéroport International Président Modibo Keita Senou, pour les cérémonies protocolaires à l’arrivée et au départ des illustres hôtes du Mali ».





L’arrivée de la mission diplomatique de la Cedeao est prévue le jeudi 29 septembre à 10h 30 et le départ le même jour à 16h, informe le document.