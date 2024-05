Mission de stabilisation : le Sénégal envoie 153 soldats en Guinée-Bissau

Un contingent sénégalais de 153 soldats va se déployer en Guinée-Bissau le 18 mai. Il participe à la mission d’appui à la stabilisation de ce pays dont la mise en place est ordonnée par la CEDEAO à la suite du coup d’État avorté contre le régime du Président Umaro Sissoko Emballo, le 1er février. Les militaires sénégalais, dont six femmes, sont sous les ordres du colonel Mamadou Diagne Ndoye.