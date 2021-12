Mission humanitaire et renforcement des relations diplomatiques : Le bateau Pakistan Navy Ship Alamgir réceptionné à Dakar

L’Ambassadeur du Pakistan au Sénégal, S.E.M Khayal Muhammad, et le Commodore (Commandant en français) Azhar Mehmood SI (M) ont réceptionné, ce mercredi 1er décembre 2021, au Port autonome de Dakar, dans la soirée, le bateau Pakistan Navy Ship (PNS) Alamgir. Lequel a foulé les eaux sénégalaises le mardi dernier, pour un séjour de trois jours (30 novembre, 1er et 2 décembre). C’était en présence d’autorités et de personnalités sénégalaises.



Les relations diplomatiques entre le Pakistan et le Sénégal ont commencé depuis 1966

A l’occasion de cette cérémonie, qui a été ouverte par l’hymne nationale des deux pays, le diplomate pakistanais a magnifié les relations diplomatiques qui existent entre son pays et le Sénégal et qui, selon lui, ont commencé depuis 1966. Et depuis lors, plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux pays, notamment dans le domaine militaire, et d’autres accords dans d’autres secteurs non moins importants, tels que l’agriculture, le commerce, entre autres, sont également en cours de signature.

Le ministre du Commerce et des investissements pakistanais prendra part à la 29ème FIDA

S.E.M Khayal Muhammad a, par ailleurs, signalé que, pour la 29ème foire internationale de Dakar, prévue du 6 au 20 décembre 2021, le ministre du commerce et des investissements du Pakistan viendra à Dakar le 4 décembre pour prendre part à la cérémonie d’ouverture officielle.

Le Commandant du bateau, à la tête d’une forte délégation, a renseigné, pour sa part, que le navire a quitté le Pakistan depuis octobre dernier. Et après l’Egypte et d’autres pays africains, c’est au tour du Sénégal.

Selon Azhar Mehmood, le bateau Pakistan Navy Ship ALAMGIR est venu au Sénégal pour une mission humanitaire mais également pour « raffermir les liens et renforcer » la coopération bilatérale qui existe entre le Pakistan et le Sénégal.

Il signale que depuis leur arrivée, lui et son équipe ont installé un camp médical au centre de santé de la Médina pour consulter et offrir des médicaments gratuitement aux personnes malades.

La rencontre s'est clôturée en beauté avec un copieux dîner à bord du bateau offert aux invités.