Nommée ambassadeur au Togo : Le "cas suspect" Rokhaya Bâ Touré

Le chef de l'État, Macky Sall, a chamboulé, hier, en conseil des ministres, les représentations diplomatiques. Précédemment Consul général du Sénégal à Milan, Rokhaya Bâ Touré, qui avait quitté son poste après une vive polémique au sein de la représentation diplomatique où elle était à couteaux tirés avec plusieurs agents, n'a pas été épargnée par ce mouvement qui a consacré le retour en force des diplomates de métier dans les ambassades.