Nur Sagman, Ambassadrice de la Turquie au Sénégal : «On a une image fausse de l’Afrique»

Nur Sagman, Ambassadrice de la Turquie au Sénégal

Redorer l’image de l’Afrique. Tel est le souhait de l’ambassadrice de la Turquie au Sénégal. Madame Nur Sagman soutient y travailler avec la presse africaine, à travers des rencontres, dit-elle. La plénipotentiaire compte renouveler des initiatives de ce genre, après avoir dépassé les problèmes qu’ils ont dans son pays (les séismes).





«Moi, je me bats pour ça. C’est vrai qu’on a une image très fausse, qui n’est pas très complète et ça, j’ai pu en travailler, j’ai travaillé dans beaucoup de sommets pour pouvoir en travailler, à des panels et je crois qu’ici (NDLR : au Sénégal) j’aurai l’occasion de travailler aussi avec vous, la presse Sénégalaise, parce que malheureusement, on a une image qui est vraiment fausse du Sénégal et de l’Afrique».