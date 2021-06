ONU, UA, OIF ET UEMOA : Les diplomates sénégalais ont le vent en poupe

La diplomatie sénégalaise se porte bien. En atteste le choix fait sur des compatriotes pour diriger des missions onusiennes et supranationales.



Plusieurs Sénégalais sont nommés à l’Onu, l’Ua, l’Uemoa… Ce qui apparaît, selon des chercheurs interrogés par Le Soleil, comme un indice de la bonne santé diplomatique du Sénégal.



Le quotidien national dresse une liste de quelques Sénégalais nommés à des postes stratégiques dans les instances onusiennes et africaines.



Tout dernièrement, Ibrahima Fall (79 ans) a été nommé Haut Représentant de l’Union Africaine pour accompagner la transition au Tchad.



Cheikh Tidiane Gadio a été nommé par la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, comme Envoyé spécial pour le suivi de la situation au Mali.



Khassim Diagne est nommé représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l’ONU en RDC.



Antonio Guterres a aussi nommé Abdoulaye Mar Dièye au poste de Coordonnateur spécial pour le développement au Sahel avec rang de secrétaire général adjoint



Mankeur Ndiaye est nommé Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la République centrafricaine (RCA) et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).



Quid de Mme Fatoumata Ndiaye ? Notre compatriote a été nommée Secrétaire générale adjointe aux services de contrôle interne des Nations Unies.