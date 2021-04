Ouattara, Tshisekedi, Kagame… Les chefs d’État attendus pour le sommet sur les économies africaines à Paris

Le 18 mai, un sommet de chefs d’État portant sur le financement des économies africaines sera organisé à Paris. Objectif affiché de l’Élysée : « donner un gros ballon d’oxygène » aux pays du continent pour surmonter la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19.





Parmi les pistes à explorer, l’allègement – voire, comme l’avait souhaitéen avril 2020, l’annulation – de la dette, ou un soutien exceptionnel du FMI par le biais des droits de tirage spéciaux. Il devrait, aussi, être largement question du financement du secteur privé africain.Parmi les présidents invités à Paris : l’Ivoirien, le Sénégalaisle Congolaisle Nigérian, le Rwandais, le Sud-Africain, l’Angolais, le Kényan, le Guinéenou encore le Congolais. La plupart d’entre eux avaient signé une tribune appelant à soutenir l’Afrique face à la pandémie (ce texte avait été publié, le 15 avril 2020, par Jeune Afrique et le Financial Times).Seront également présents, le président de la Commission de l’UA, etcelui de la Banque africaine de développement (BAD).Outre Emmanuel Macron, prendront part à ce sommet plusieurs dirigeants européens, ainsi que des représentants de pays du G7, du G20 et d’institutions internationales (FMI, Banque mondiale, OCDE, Berd…).Les modalités de ce sommet dépendront de l’évolution de la situation sanitaire en France. Les organisateurs espèrent que les échanges – sous la forme d’un déjeuner, puis d’une conférence – auront lieu en présentiel, au Grand Palais éphémère, sur le Champ-de-Mars, un bâtiment provisoire encore jamais utilisé.Pour préparer cette rencontre, les autorités françaises travaillent étroitement avec les quatre envoyés spéciaux de l’UA chargés de mobiliser des fonds contre le Covid-19 :et