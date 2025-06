Ousmane Sonko attendu au Forum économique mondial d’été en Chine : un rendez-vous diplomatique et économique de premier ordre

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est attendu en Chine du 22 au 27 juin 2025 pour participer au Forum économique mondial d’été, peu après une visite officielle à Pékin. Cette présence souligne l’importance accordée par le Sénégal à ses relations bilatérales avec l’Asie, dans un contexte mondial marqué par des recompositions géopolitiques majeures.









Au cœur de ce forum international, Sonko ambitionne de promouvoir l’attractivité économique du Sénégal tout en consolidant les partenariats stratégiques, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’industrie et des technologies innovantes. Sa participation traduit un souhait assumé de positionner le pays comme un acteur incontournable des échanges commerciaux et diplomatiques entre l’Afrique et l’Asie.