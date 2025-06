Ousmane Sonko en Chine : un signal fort pour la diplomatie sénégalaise

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko se rendra en visite officielle à Pékin du 22 au 27 juin 2025. Un déplacement très attendu, qui marque un choix tactiquefort : c’est la première visite hors du continent africain depuis sa prise de fonctions, et elle se fera en Chine, non en Europe.





Ce voyage symbolise une volonté affichée de diversifier les partenariats stratégiques et renforcer l’ancrage du Sénégal dans un monde multipolaire. À Pékin, Sonko s’entretiendra avec son homologue chinois Li Qiang, et rencontrera des responsables d’entreprises et des investisseurs majeurs. L’objectif est d’attirer des financements dans des secteurs capitaux comme les infrastructures, l’énergie et les technologies émergentes.





En choisissant la Chine pour son premier déplacement extra-africain, le chef du gouvernement rompt avec une tradition diplomatique bien établie. Fini les premiers pas vers Paris ou Bruxelles : le cap est mis sur l’efficacité économique et la complémentarité des intérêts.