Ouverture de la frontière terrestre du Maroc : Ouf de soulagement pour les Sénégalais !

En voilà une décision tant attendue par nos compatriotes coincés au Maroc à cause de la pandémie de Covid-19.Selon L’AS, les autorités marocaines avaient fermé la frontière, bloquant ainsi plusieurs Sénégalais qui voulaient rejoindre, via la Mauritanie, leur pays par la route.En effet, le Consul général du Sénégal à Casablanca a rendu public un communiqué informant nos compatriotes que la frontière d’El Guerguerate sera ouverte, dans le sens des sorties, les 05 et 06 mai 2021.Ceci pour permettre aux compatriotes de rentrer au Sénégal par la route en cette période. Les intéressés doivent se rapprocher de Pierre André Sène, représentant le consulat à Dakhla.Toutefois, la représentation diplomatique précise que les frais relatifs au transport jusqu'à Dakar seront entièrement à la charge du passager.Une opération se fera dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19 ainsi que de toutes les mesures sanitaires prises par les autorités marocaines.