Pape Dione, un Canadien d'origine sénégalaise, nommé Attaché aux Affaires éducatives et culturelles à la Délégation Générale du Québec à Dakar

Dans un souci de redynamiser sa diplomatie culturelle et éducative au Sénégal et dans 11 autres pays d'Afrique de l'Ouest, le Québec a porté son choix sur Pape Goumalo Dione, plus connu sous le nom de Pape Dione.





Un choix particulièrement salué par les acteurs culturels et ceux du système éducatif Sénégalais. « Dans le domaine culturel, il a collaboré avec beaucoup d’acteurs déterminants aussi bien au Sénégal, qu’au Québec. Il a une parfaite connaissance des deux écosystèmes pour pouvoir mener à bien sa mission, avec à la clé une nouvelle approche et des projets innovants pour faire briller le Québec au Sénégal et dans la sous-région », renseigne Zeynoul Sow, président des acteurs de l’industrie musicale du Sénégal.





Devenu un acteur incontournable du milieu communautaire michelois mais également un acteur culturel influent de la scène musicale montréalaise, Pape Dione a étudié à Dakar (ENEA) et au Québec (université de Sherbrooke). A son actif, des réalisations novatrices et structurantes parmi lesquelles on peut citer : Le Marché Solidaire Le NOMADE, Le Grand Senebal de Montréal, le festival Bal Poussière de Montréal, sa collaboration avec de grands artistes et groupes tels que le PBS, Daara J Family, Afrotronix, Dip Doundou Guiss, Omar Pene Carlou D Elage Diouf,Boucar Diouf, Zale Seck, Zale Cissokho, les Frères Guissé etc.





Dans le domaine des échanges éducatifs entre le Québec et le Sénégal, Pape Dione a réussi, avec sa structure Voyage Debrouil'Art, à construire pendant les 5 dernières années un pont culturel et éducatif unique, à travers des voyages de coopération internationale solidaire entre des centaines de jeunes étudiants dans les deux pays. Il s'agit des collèges Québécois de Villa Maria, de BCS et les écoles de la commune de Gandiaye (Sénégal).