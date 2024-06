Paris : Le Président Diomaye Faye a reçu la secrétaire générale de la Francophonie

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a un agenda très chargé à Paris. Arrivé le mercredi 19 juin dernier pour prendre part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinales, sur invitation de l’alliance du vaccin GAVI et de l’Union Africaine, le Chef de l’État a rencontré plusieurs autorités africaines et françaises.









Après un déjeuner avec le président français Emmanuel Macron, une séance de travail avec le Chef d’État Rwandais Paul Kagamé et une visite de courtoisie chez son devancier à la tête de la République Abdou Diouf, le Président Faye a par la suite reçu la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo.