PARTENARIAT ENTRE LES VILLES DE DAKAR ET QUEBEC : BARTHELEMY DIAZ ET JEAN-STEPHANE BERNARD SIGNENT UNE CONVENTION POUR LA MOBILITE DES JEUNES ENTREPRENEURS

Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz a reçu en audience, le 16 mars 2022, dans la matinée, le directeur général de LOGIQ, Jean-Stéphane Bernard pour la signature d’une convention de partenariat entre la ville de Dakar et celle de Québec.

En séance de travail, les deux parties ont pu échanger sur les relations entre la ville de Dakar et Logiq à travers la CEPEM. Elles ont également abordé les perspectives de collaboration et la maîtrise des problématiques qui touchent aussi bien la jeunesse québécoise et celle de Dakar.

Le protocole d’entente qui engage les deux villes, concerne entre autres, les échanges d’expérience et d’expertise.

Dans son allocution, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz a magnifié la présence des maires, des membres du bureau municipal, des conseillers municipaux, des collaborateurs, des agents de l’administration municipale et des entrepreneurs qui ont accompagné Logiq.

A cette occasion, il a affirmé sa volonté d’accompagner davantage le FODEM, la CEPEM. Par ailleurs, il a insisté sur le renforcement de tous les programmes qui touchent la jeunesse. Surtout que cette couche de la population était au cœur de sa campagne durant les dernières élections locales. Un plan de communication sera mis en place pour vulgariser cette politique de la ville de Dakar notamment le capital humain.





De son côté, Mourade Dièye, secrétaire général de la ville de Dakar, par ailleurs président du CEPEM, estime que la signature de cette convention facilitera la mobilité entrepreneuriale. Elle offrira également des opportunités de formation au profit des jeunes.

Quant à Jean-Stéphane Bernard, il s’est réjoui de cette nouvelle étape de collaboration qui renforcera les relations entre les deux villes, Dakar et Québec, mais aussi entre le gouvernement du Sénégal et le gouvernement du Québec. Selon lui, la représentation québécoise à Dakar travaille quotidiennement avec la ville de Dakar. « C’est une opportunité qui permettra aux jeunes qui s’initient à l’entrepreneuriat de se déplacer au Québec et de profiter des structures d’accompagnement, de formation et de pouvoir échanger avec les jeunes entrepreneurs québécois qui vivent des enjeux et des défis similaires », a déclaré Jean-Stéphane Bernard.