Passeports les plus puissant : Le Sénégal pointe à la 92e place derrière la Gambie

Le passeport sénégalais continue sa déchéance : il se hisse à la 92e place des passeports les plus puissants monde, selon le classement 2021 du Henley Passeport Index consulté par Les Échos.



Selon le classement, le passeport sénégalais ne permet de voyager que dans 56 pays, dans le monde sans visa, derrière des pays comme la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Bénin, la Sierra-Léone, le Ghana et le Cap-Vert.



Même le passeport gambien permet de voyager dans 68 pays sans visa. Le Japon et Singapour en occupent la première place, délivrant des passeports qui permettent de voyager, sans visa, vers 192 destinations.