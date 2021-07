Pêche, gaz, Omvs… : Ce que Macky Sall et Mohamed Cheikh El Ghazouani se sont dit en Mauritanie

Avant de quitter Nouakchott ce mardi, en début d’après-midi, le président de la République, Macky Sall, a abordé avec son homologue de la Mauritanie, Mohamed Cheikh El Ghazouani, les questions liées aux conditions d’exploitation des ressources halieutiques entre les deux pays.



En effet, selon le communiqué final de la visite signé conjointement par les deux gouvernements et parcouru par Seneweb, ils «ont donné des instructions aux ministres en charge de la Pêche et de l’Économie maritime à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la coopération bilatérale dans ce domaine».



Ils ont réaffirmé leur attachement à l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs), fondée sur le principe d’un partage et d’une gestion équitables et solidaires des ressources du bassin du fleuve Sénégal, qui constitue, selon le communiqué, depuis bientôt un demi-siècle, un modèle exemplaire de coopération constructive.



Pour ce qui est des hydrocarbures, les deux chefs d’État ont également instruit les ministères et sociétés nationales en charge du secteur «de renforcer davantage les échanges, la concertation et la coordination déjà existants entre eux ; d’élargir le spectre de leur coopération, en y intégrant les segments intermédiaire et aval, afin de couvrir toute la chaîne de valeur gazière ; d’accélérer les échanges pour la mise en œuvre du Protocole signé en 2020 portant initiative «Clean Gas» pour la réduction de l’empreinte carbone de l’exploitation des ressources fossiles nationales, à travers l’utilisation des énergies renouvelables et de technologies propres», d’après la même source.