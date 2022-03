Pont « Nelson Mandela » : Macky Sall félicite le président Sud-Africain Ramaphosa

Le chef de l’Etat, Macky Sall a tenu à féliciter dans un tweet, le président Cyril Ramaphosa et le peuple Sud Africain. Cela, au lendemain de l’inauguration du Pont de Foudiougne, baptisé « Nelson Mandela », nom de l’ancien président Sud Africain et père de l’apartheid. Dans un message sur Twitter, le président Macky Sall déclare : « Je suis heureux de donner le nom du Pont de Foundiougne long de 1600 m à l’éternel Nelson Mandela. Nelson Mandela Bridge au nom de l’amitié entre les peuples d’Afrique. Mes félicitations au Pt Ramaphosa et au peuple sud africain frère », indique le président.



Pour rappel, Nelson Mandela fut le 1er président de l’Afrique du Sud indépendante, entre 1994 et 1999, après 27 ans de prison. Il obtient en 1993, le prix Nobel de la Paix après avoir mis fin au régime de l’Apartheid et jeté les bases d’une nouvelle Afrique du Sud non raciale et démocratique. Il meurt le 5 décembre 2013 à Johannesburg.