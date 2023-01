Pour service rendu : Le diplomate sénégalais Gabriel Sar honoré par le Japon

Le diplomate sénégalais Gabriel Sar

Accrédité au Japon pendant près de 10 ans (de décembre 2001 à juillet 2010), Gabriel Alexandre Sar a contribué de manière significative au renforcement des relations bilatérales entre le "Pays du soleil levant" et le Sénégal.





En reconnaissance de la grande contribution du diplomate sénégalais au raffermissement des relations entre les deux pays et entre le Japon et l'Afrique, l'Ordre du Soleil Levant, Etoile d'Or et d'Argent lui a été décerné par le Japon. Sa décoration lui a été remise, hier, par Izawa Osamu, Ambassadeur du Japon au Sénégal.





Selon le représentant de l'Empire nippon au Sénégal, ‘’s’il y avait un nom et un visage à mettre à la vitrine de la coopération et de l’amitié entre le Japon et le Sénégal, ce serait le nom et le visage de Gabriel Alexandre Sar’’.