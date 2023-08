Présidence : Macky Sall, le voyage spirituel et la petite délégation

Alors que tout le monde l’attendait pour l’annonce de nom du candidat de Bennoo Bokk Yaakaar pour la prochaine présidentielle et dans un contexte politique en mode surchauffe, le Président Macky Sall a repris les airs. Il s’est envolé ce dimanche pour l’Arabie saoudite.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, le chef de l’État va effectuer la Oumra à la Mecque et se rendra ensuite à Médine pour se recueillir devant la tombe du prophète Mohamed (PSL). Le journal souligne que ce voyage n’a fait l’objet d’aucune note officielle. «Même certains membres du cabinet et du gouvernement ne sont pas au courant», signale la même source.