Relations diplomatiques: Une journée de l'amitié pour renforcer l’axe Dakar-Islamabad

Pour consolider ses relations avec l’Etat du Sénégal, l’Ambassade du Pakistan au Sénégal a organisé une journée de réception pour la Journée de l’amitié entre ces deux pays.





Lors de la cérémonie, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, a souligné, dans un message vidéo, le caractère fraternel, des liens existants avec la République du Sénégal en particulier et les pays africains en général, relève un communiqué parvenu à Seneweb.





Il a également annoncé que « dans le cadre de la politique "Engage Africa", le gouvernement pakistanais souhaite renforcer ses relations diplomatiques, commerciales et humaines avec les pays africains ».





Le Chef de Mission, l’Ambassadeur du Pakistan à Dakar, Khayal Muhammad, a pour sa part, informé que Islamabad a contribué au renforcement des capacités des fonctionnaires du gouvernement sénégalais dans divers domaines, notamment la diplomatie, la banque, les chemins de fer, la Poste, etc. « Au cours de l’année 2021, le Pakistan et le Sénégal ont signé deux accords importants et stratégiques, à savoir l’accord de suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service/officiels et un accord de coopération militaire et technique. En outre, de nombreux autres accords relatifs à la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, du commerce, de l’agriculture et du tourisme sont en cours de préparation », relève la même source.