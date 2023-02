Remerciements du président Erdogan : Macky Sall renouvelle sa solidarité au peuple turc

Le président Macky Sall renouvelle sa solidarité et son soutien au peuple turc. En effet, après que le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, a tenu personnellement à féliciter le détachement des pompiers sénégalais, le Macky Sall a fait un tweet.



"Je remercie le président Recep Tayyip Erdogan qui a tenu à rencontrer et féliciter personnellement le détachement des pompiers sénégalais en Turquie. Le Sénégal reste solidaire du peuple turc et de ses dirigeants dans cette dure épreuve".



Pour rappel, suite au tremblement de terre qui a dévasté la Turquie, le Sénégal a envoyé une équipe de recherche et de sauvetage de 30 membres afin de soutenir l'organisation des secours.