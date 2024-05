Rencontre entre Ousmane Sonko et l'ambassadrice de France au Sénégal

Alors que la polémique née de la visite de Jean Luc Mélenchon à Dakar ne faiblit toujours pas, Ousmane Sonko, le premier ministre, a reçu l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages.



Une rencontre rendue publique par la diplomate à travers son compte X. Celle-ci considère comme un honneur d'avoir rencontré pour la première fois le premier ministre sénégalais. Christine Fages informe qu'il s'agissait "d'un échange constructif et prometteur pour le renforcement et la rénovation du partenariat entre le Sénégal et la France".