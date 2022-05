Rencontre Macky Sall-Olaf Scholz : l'Allemagne veut sa part du gaz sénégalais

rencontre entre Olaf Scholz et Macky Sall

Renforcer la coopération entre l'Afrique et la République fédérale allemande, voilà l'objet de la tournée entamée par le Chancelier Olaf Scholz. Une tournée qui a débuté ce dimanche au Sénégal. En effet, le Président de la République Macky Sall a été le premier hôte du chef du gouvernement allemand. Au menu des discussions, des questions économiques et celles liées à la sécurité.





C'est accompagnée d'une forte délégation que le Chancelier allemand a foulé le sol sénégalais. Une délégation composée d'experts dans plusieurs domaines notamment celui de l'énergie. Olaf Scholz n'y va pas par quatre chemins, son objectif c'est d'établir un partenariat sur le plan énergétique avec le Sénégal, un pays qui ne va pas tarder à être producteur de gaz.





Cette rencontre, qui se tient ainsi à un peu plus d'un an de la première phase d'exploitation du gaz sénégalais, est une belle occasion pour l'Allemagne d'explorer les possibilités de partenariat avec le Sénégal. Et comme l'affirme Macky Sall, "le Sénégal est prêt à travailler dans une perspective d'alimenter le marché européen en gaz liquifié" par contre "dans des conditions meilleures que celles qui sont aujourd'hui données au Sénégal par les compagnies" a expliqué Macky Sall.





De son côté, le successeur d'Angela Merkel s'est engagé à faire le nécessaire "en approfondissant la question avec les techniciens".