Réunions de Printemps : la directrice générale de FMi salue le leadership de Macky Sall

La table ronde ministérielle de financement des pays à faibles revenus s’est tenue ce mercredi à Washington, capitale des États-Unis, dans le cadre des réunions de Printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. La directrice générale du Fonds, qui présidait la réunion, a profité de l’occasion pour saluer le leadership du Président Macky Sall.



Kristina Georgina a rappelé que durant son mandat de président en exercice de l’Union africaine, le chef de l’État a porté haut la voix de l’Afrique sur la scène internationale.



À la demande de la patronne de l’institution de Bretton Woods, Macky Sall a prononcé un message de plaidoyer «en tant qu'ardent défenseur de la cause des pays à faibles revenus auprès des bailleurs». Il a plaidé pour un appui plus adéquat et un financement plus conséquent des États concernés à travers le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance.



Dans cette perspective, le président de la République a appelé au renforcement de l’enveloppe du Fonds fiduciaire et à un financement durable et concessionnel par l’intermédiaire des institutions financières internationales et les banques multilatérales de développement.





À signaler que le Président Macky Sall et son homologue français, Emmanuel Macron, ont été les seuls dirigeants à avoir délivré un message vidéo à la table ronde ministérielle. Le Sénégal était représenté à cette rencontre par le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba.