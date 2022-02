Salon de l’Ingénierie et de la Santé de Lahore : Le directeur du Cices magnifie les relations diplomatiques et commerciales entre le Sénégal et le Pakistan

Le Directeur Général du CICES, Salihou Keïta, a pris part, du 25 au 27 février dernier, au 1er Salon de l’Ingénierie et de la Santé qui s'est tenu au Parc des Expositions de Lahore au Pakistan.





Ce grand rendez-vous commercial et économique organisé par le Gouvernement du Pakistan, sous l’égide du Trade Development Authority of Pakistan (TDAP, organisme de promotion du commerce) a vu la participation de 44 délégations venues des pays d'Afrique et d’Europe. Le Sénégal y est représenté par le CICES, informe une note reçue.





Salihou Keïta a surtout magnifié les bonnes relations diplomatiques et commerciales entre le Sénégal et le Pakistan, pays Invité d’Honneur de la 29ème édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK 2021).