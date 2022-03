Sanctions contre la Russie : “Pourquoi le Sénégal s’est abstenu…” (Aissata Tall Sall)

Le Sénégal vote l'Abstention contre la Russie

Lors du vote de l’AG des Nations Unies visant à condamner la Russie, le Sénégal avait fait le choix de l’abstention. La ministre des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall, se justifie : « C’est une position de principe du Sénégal. Quand il y a eu la situation en Crimée, le Sénégal s’était abstenu. Le Sénégal a une doctrine et une jurisprudence sur le plan diplomatique. Et voyez-vous, lorsque la situation a exigé que le Sénégal vote contre la Russie au conseil des droits de l’homme à Genève, le Sénégal l’a fait en toute liberté, en toute indépendance. Car, il (le Sénégal) avait considéré que cet exode massif d’Ukrainiens et d’autres ressortissants vivant dans le pays était quelque chose d’intolérable. C’est ce que nous qualifions de diplomatie de souveraineté. Le Sénégal est pour les intérêts africains parce que l’Afrique doit compter dans le concert du monde. »