Scrutin présidentiel du 24 mars : Les parlementaires de la Francophonie magnifient « la maturité et la vitalité » de la démocratie sénégalaise

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, a présidé la 15e Conférence des Présidents d’Assemblées et de sections de la région Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) qui s’est tenue, les 18 et 19 avril 2024, à Balaclava, à Maurice. Une rencontre au terme de laquelle, ces parlementaires ont exprimé leur « fierté » au peuple sénégalais et décerné un satisfecit à l’Assemblée nationale de notre pays, qui « a assumé sa mission avec responsabilité et joué pleinement son rôle tout au long du processus qui a mené à une alternance paisible et transparente ».





A travers un communiqué, ils ont particulièrement salué « la maturité et la vitalité de la démocratie sénégalaise ».





Ces parlementaires ont, en outre, rendu un vibrant hommage au président sortant Macky Sall pour « son leadership et la parfaite organisation de la dernière élection présidentielle ». Ils se sont particulièrement réjouis de « la bonne passation de pouvoir, teintée de cordialité, entre le président sortant et son successeur, le Président Bassirou Diomaye Faye », à qui ils ont adressé leurs chaleureuses félicitations.





Lors de la cérémonie d’ouverture, le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, M. Amadou Mame Diop, Président de la 15ème Conférence des Présidents d’Assemblées et de Sections de l’APF de la région Afrique, a également mis l’accent sur l’importance de cette réunion statutaire, tout en relevant les sujets majeurs du moment, sources de préoccupation des Parlementaires du continent.









En marge de cette réunion, M. Diop a eu des rencontres bilatérales avec son homologue de la République de Maurice, Monsieur Sooroodjev Phokeer, président de l’Assemblée nationale du Maurice et de la Section mauricienne et avec les délégations de la Côte d’Ivoire, du Gabon et du Cameroun, d’après la même source.