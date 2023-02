Séisme en Turquie et en Syrie : Le message de Macky Sall

Message de Macky à Erdogan

Le chef de l’Etat a, dans un tweet, présenté ses condoléances « émues » au Président de la Syrie, Bachar al-Assad, et à celui de la Turquie, Recep Tayyip Erdo?an, suite au séisme qui vient de frapper les deux pays. « Paix à l’âme des victimes et prompt rétablissement aux blessés », lit-on sur Twitter.