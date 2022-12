Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais : Amadou Bâ et Elisabeth Borne en action

Amadou Bâ, Premier ministre du Sénégal et Elisabeth Borne, cheffe du gouvernement français co-président, ce 8 décembre, le cinquième Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais (SIG) au Château de Champs-sur-Marne (77).



A l’instar des précédentes éditions, la jeunesse sera au cœur de l’agenda du séminaire. “Il sera aussi l’occasion de réaffirmer le caractère privilégié de la relation bilatérale franco-sénégalaise et de souligner l’ampleur de la coopération entre les deux Etats, à travers l’adoption de nouvelles feuilles de route et la signature de plusieurs accords bilatéraux”, renseigne la Primature.



Créé en 2015 pour coordonner les multiples volets de la relation bilatérale entre le Sénégal et la France, le Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais (SIG) se réunit alternativement à Paris et à Dakar. Il constitue un cadre de discussion et de décision unique entre les deux pays.



Les deux parties se retrouvent après deux reports en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.



Pour rappel, la France demeure le premier fournisseur du Sénégal avec une part de marché mesurée à 15,7% en 202O. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont établis à 876 millions d’Euros (plus de 574,6 milliards FCFA) en 2020.



La France est également un partenaire privilégié du Sénégal dans la réalisation de projets structurants de dernière génération comme le TER ou encore le BRT.