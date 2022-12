Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais : le programme qui attend Amadou Ba à Paris

Le Premier ministre, Amadou Ba, co-préside ce jeudi à Paris, avec son homologue française, Élisabeth Borne, le 5e séminaire intergouvernemental franco-sénégalais. La rencontre reprend ses droits après deux ans de pause (2020 et 2021) à cause de la Covid-19.



D’après Libération, la réunion, qui placera la jeunesse au centre des débats, démarre à 17 heures 30 (GMT). Elle sera suivie de la signature d’accords bilatéraux et d’une conférence de presse conjointe animée par Élisabeth Borne et Amadou Ba. La rencontre sera ponctuée d’un dîner offert à la délégation sénégalaise par la Première ministre française.



Le journal souligne qu’avant la rencontre intergouvernementale, les deux chefs de gouvernement auront un tête-à-tête. Auparavant, ces derniers suivront la restitution des résultats d’une séance de travail regroupant des jeunes étudiants, des acteurs de la société civile et des entrepreneurs des deux pays.