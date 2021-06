Sénégal-Gambie : Vers une suspension des accords de pêche

L’Assemblée nationale gambienne a demandé au gouvernement de suspendre les accords de pêche signés en 2017 dans le cadre de la relance de la coopération entre la Gambie et le Sénégal.



Tout est parti, selon Les Échos, de la vague de sentiment anti-sénégalais de plus en plus grandissante en Gambie.



Les députés ont demandé au ministre la Pêche de présenter en urgence ledit accord pour son examen.



Cet accord aurait causé une situation précaire dans l’industrie de la pêche gambienne ainsi que l’augmentation des prix et la rareté du poisson sur le marché gambien.