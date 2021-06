Sénégal / Guinée : La réouverture des frontières annoncée

Au titre des questions frontalières, figurant dans le rapport issu de la cinquante-neuvième session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Conférence a félicité la République de Guinée (Conakry) et la République de Sierra Léone pour la réouverture de leurs frontières.



La Conférence s’est félicitée, en outre, de l’esprit de solidarité et d’ouverture qui a conduit, lors du Sommet, à la signature de l’Accord de coopération militaire et technique entre les Républiques du Sénégal et de Guinée, posant ainsi les bases de la réouverture imminente de leurs frontières. Elle a également encouragé les Républiques de Guinée et de Guinée Bissau, à œuvrer ensemble pour parvenir à la réouverture de leur frontière.



La CEDEAO se tient aux côtés des pays concernés pour les accompagner dans leurs efforts, souligne le document parcouru par Emedia.



À l’occasion, le président Bissau guinéen, Umaro Sisoco Embalo, n’a pas manqué de s’en prendre au président guinéen, Alpha Condé, à propos de la fermeture des frontières depuis septembre 2020.