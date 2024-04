Sénégal-Mauritanie : Bassirou Diomaye Faye réagit satisfait des discussions avec Mohamed el-Ghazouani

Ce jeudi 18 avril, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a entamé sa première visite officielle en Mauritanie. Il a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par son homologue mauritanien, Mohamed Oulfa Cheikh el-Ghazouani, pour une visite placée sous le signe de l'amitié et du travail.





Les deux dirigeants se sont ensuite entretenus. Selon certaines informations, divers sujets d'intérêt commun pour les deux pays, tels que le gaz ou les contrats de pêche, ont été abordés par les deux chefs d’Etat.





À la suite de cet entretien, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a exprimé sa gratitude et son appréciation pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Sur son compte officiel X, il a déclaré : « De retour à Dakar, je tiens à adresser mes remerciements à mon frère S.E.M. Mohamed Oulfa Cheikh el-Ghazouani, Président de la République sœur de Mauritanie, et au peuple mauritanien pour leur accueil chaleureux et toutes les marques d’attention qui m’ont été réservées, ainsi qu’à ma délégation ».