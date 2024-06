Sénégal-Rwanda : le grand point commun entre Diomaye Faye et Paul Kagamé

L’ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Jean-Pierre Karabaranga, était l’invité du maire de Thiès, Babacar Diop. Le diplomate, repris par Libération, a saisi l’occasion pour souligner que les Présidents sénégalais, Diomaye Faye, et rwandais, Paul Kagamé, «incarne[nt] une nouvelle génération de panafricains».



Ce point commun se reflète, a-t-il développé, à travers l’appellation choisie par les deux hommes pour le département qui s’occupe de la diplomatie de leur pays : ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. «Cela traduit bien la vision du chef de l’État Paul Kagamé qui a toujours milité pour une réelle intégration africaine», martèle l’ambassadeur.



Jean-Pierre Karabaranga a déclaré que sa visite à Thiès entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Rwanda, suivant les orientations en ce sens de son Président, qui a récemment séjourné quelques heures à Dakar. Dans cette perspective, le diplomate a proposé à Babacar Diop un partenariat entre Thiès et Huye, au Sud du Rwanda. «C’est une ville qui abrite le toute première école secondaire du Rwanda, informe l'ambassadeur. C’est à 140 kilomètres de la capitale [Kigali]. C’est une ville qui a beaucoup de points communs avec Thiès.»