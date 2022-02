Sénégal-Turquie : 5 nouveaux accords signés

La Turquie et le Sénégal ont convenu de coopérer dans le domaine de l’économie. Sans oublier l’énergie, l’eau, le transport, le commerce, la culture, la défense et l’agriculture.



Cinq nouveaux accords ont été signés à cet effet, hier lundi, entre les deux gouvernements, pour renforcer leur relation politique et économique, rapporte Le Soleil.



Le président Recep Tayyip Erdogan, en visite à Dakar, a fait part de son ambition de porter le volume des échanges avec le Sénégal à 1 milliard de dollars (près de 580 milliards de francs Cfa).



À signaler que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays était de l’ordre de 540 millions de dollars (plus de 313 milliards de francs Cfa) en 2021, d’après Erdogan.



Le chef de l’État turc, à la tête d’une forte délégation, séjourne au Sénégal où il va assister à l’inauguration du nouveau stade de Diamniadio réalisé grâce à l’appui de la Turquie.