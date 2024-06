Sommet Corée du Sud-Afrique : La ministre Yassine Fall partage la vision du Sénégal pour « une Afrique souveraine »

La ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal a pris part au 1er Sommet Corée du Sud-Afrique qui se tient du 4 au 5 juin 2024 à Séoul, en Corée du Sud. Venue représenter le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, Mme Yassine Fall, accompagnée de ses collègues chargés de l’Économie et de l’Agriculture, a partagé la vision du Sénégal pour « une Afrique souveraine, promouvant un développement durable et un partenariat stratégique diversifié, fondé sur les valeurs de solidarité internationale et de respect mutuel des intérêts de toutes les parties ».





« Je participe actuellement au 1er Sommet Corée-Afrique, qui se tient à Séoul les 4 et 5 juin 2024, en compagnie de mes distingués collègues chargés de l’Économie et de l’Agriculture. En tant que représentante du chef de l’État, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, j’ai eu l’honneur de partager la vision du Sénégal pour une Afrique souveraine, promouvant un développement durable et un partenariat stratégique diversifié, fondé sur les valeurs de solidarité internationale et de respect mutuel des intérêts de toutes les parties », a renseigné la diplomate sénégalaise sur son compte X (ex-Twitter).