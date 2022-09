Sommet de Rotterdam : Macky Sall tacle Macron et Cie

Le Président Macky Sall a pris part hier, lundi, au sommet de Rotterdam (Pays-Bas) sur l’adaptation aux changements climatiques. Dans son discours, le président en exercice de l’Union africaine (UA) a regretté l’absence de ses homologues des pays industrialisés, les plus grands émetteurs de CO2.



«Je ne peux manquer de noter avec amertume l’absence des dirigeants du monde industrialisé, pointe Macky Sall. Puisque ce sont les principaux pollueurs de cette planète, ce sont eux qui doivent financer l’adaptation. Ce n’est pas seulement le sort de l’Afrique qui est en jeu, mais aussi le sort de l’humanité et l’avenir de la planète.»



D'après Bés Bi-Le Jour, qui donne l'information, le coup de gueule du président de l'UA est partagé par son homologue de la RD Congo, Félix Tshisekedi. Ce dernier est allé plus loin. Il a fustigé «l'absence des leaders des nations industrialisées ainsi que des représentants du secteur privé qui sont, comme on le sait, les plus gros pollueurs».



Le Premier ministre néerlandais, hôte du sommet, a essayé de sauver les meubles. Il a affirmé que beaucoup de dirigeants européens avaient l'intention de prendre part à la rencontre.



Les Présidents sénégalais et congolais avaient à leurs côtés leurs homologues du Ghana, Nana Akufo-Addo, et de l’Ethiopie, Sahle-Work Zewde.