Sommet du G20 : Macky Sall veut que l’Afrique pèse sur les décisions du monde

Le Président Macky Sall est arrivé à Bali, ce matin, pour prendre part à la 17e session du sommet du G20 dont le thème de cette année est « Se relever ensemble, se relever plus fort ». Le G20 est une plateforme multilatérale stratégique qui englobe 80% du PIB mondial, 75 % du commerce multilatéral et 60% de la population du globe. L’Afrique y est souvent invitée mais depuis, qu’il est Président de l’UA, Macky Sall est parti en croisade pour que l’UA intègre le G20 et non plus que les dirigeants africains y soient conviés selon les affinités que le pays organisateur a avec les dirigeants du continent.



En termes simples, il veut un siège permanent mais pas être invité permanent. Macky Sall veut que l’Afrique soit présente à la table du G20 où se prennent les grandes décisions économiques qui structurent le monde car le G20 se veut un cadre d’impulsion de la gouvernance économique ainsi que de la croissance économique et de la prospérité mondiales. Donc l’Union africaine qui est la 8e économie du monde y a naturellement sa place.



La présidence indonésienne du G20 se concentre sur la nécessité d’une action collective sur la santé mondiale, la transition énergétique durable et la transformation numérique. En marge des travaux du G20, il est inscrit dans l’agenda du Président Sall, beaucoup de rencontres bilatérales avec les présidents chinois et français et la Présidente de la commission de l’Union Européenne entre autres.