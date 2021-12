Sommet Turquie-Afrique : Macky Sall salue le dynamisme du partenariat sénégalo-turc

Le Président de la République, Macky Sall a participé au sommet Turquie-Afrique qui a levé ses rideaux, ce samedi matin, à Istanbul. Une occasion saisie par le Chef de l’Etat pour magnifier le dynamisme du partenariat sénégalo-turc qui, depuis près de 10 ans, a permis la réalisation de grands projets au Sénégal, dont « un Centre de conférences internationales, un parc des expositions, une gare pour gros porteurs, un marché d’envergure nationale une plateforme sportive multidisciplinaire appelée Dakar Arena et un stade moderne de 50 000 places ».



Dans cette même lancée, le chef de l’Etat a plaidé pour une collaboration rénovée, résolument tournée vers un partenariat mutuellement bénéfique, plus ciblé et plus pragmatique, sur la base de complémentarités.



« Je pense que nous pouvons davantage relever le niveau de nos échanges commerciaux et l’investissement pour la réalisation conjointe de projets d’infrastructures de développement en Afrique ; infrastructures routières, autoroutières, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires… », plaide Macky Sall.