Sortie de crise : La proposition qu’Emmanuel Macron aurait faite à Macky Sall

Emmanuel Macron et Macky Sall se sont parlés, le 4 juin. Au menu des échanges le sommet pour un nouveau pacte financier mondial, sous les auspices de l’Élysée, les 22 et 23 juin. Mais surtout la crise actuelle au Sénégal, qui a fait 16 morts, selon le dernier bilan gouvernemental. Un chiffre contesté par l’opposition et par Amnesty International, qui donnent un bilan plus élevé.



Durant leurs échanges, Emmanuel Macron aurait proposé à Macky Sall une porte de sortie s’il venait à renoncer à briguer un troisième mandat selon, Jeune Afrique. « Il y a besoin de gens pour incarner la place grandissante de l’Afrique dans le monde, que ce soit au sein de l’ONU, du G20 ou encore pour porter la réforme de l’ordre financier international au-delà du sommet prévu fin juin à Paris, affirme une source diplomatique française citée par JA. Macky Sall sait que le président Macron est disponible pour parler de ces horizons s’il le souhaite. »



La même source indique, toutefois, l’Élysée ne souhaite pas donner l’impression de s’immiscer dans les affaires intérieures sénégalaises. “Chacun fait ses choix. Quel que soit celui de Macky Sall pour la prochaine présidentielle, nous ne voulons pas qu’il nous soit attribué. Nous ne voulons pas être tenus responsables de décisions qui ne sont pas les nôtres”, observe la même source.