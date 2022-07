Soudan du Sud : Macky Sall porteur d’un message de paix à Juba

Après avoir présidé la 4e réunion de coordination de l’Union africaine (UA), dimanche dernier à Lusaka, capitale de la Zambie, le Président Macky Sall s’est rendu au Soudan du Sud pour une visite de quelques heures. En tant que président de l’UA, le chef de l’Etat était porteur d’un message de paix à l’attention de son homologue sud-soudanais, Salva Kiir, et de son vice-président et grand opposant, Riek Machar.



Macky Sall a invité les deux hommes à cultiver la paix et la stabilité à l’approche de la présidentielle de 2023. De nombreux observateurs craignant que le contexte électoral ravive les tensions latentes entre les Dinka, ethnie du Président Kiir, et les Nuer, celle du vice-Président Machar.



Les rivalités entre les deux camps avaient plongé le pays dans une guerre civile sanglante en 2013. Un cessez-le-feu avait été conclu en février 2020 entre les deux têtes de l’exécutif sud-soudanais. De cet accord, est né le gouvernement de transition dont le mandat expire en 2023.



Les tensions qui surgissent à l’approche de cette échéance ont mobilisé le président de l’UA qui a délivré son message de paix en président de Salva Kiir et Riek Machar.