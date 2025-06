Suspension d'un contrat de la SENELEC : Le Premier ministre congolais donne les raisons devant Ousmane Sonko

En visite officielle à Dakar depuis le 10 juin 2025, à l’invitation de son homologue Ousmane Sonko, le Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso, a confirmé la suspension du contrat d’affermage liant Socelec, filiale de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), à l’État congolais pour la distribution et la commercialisation de l’électricité au Congo-Brazzaville.





Ce contrat, signé le 13 février 2025 entre le ministre congolais de l’Énergie et de l’Hydraulique, Émile Ouosso, et Pape Mamadou Diop, directeur général de Socelec, prévoyait une gestion de dix ans des services électriques. Cependant, face aux critiques relayées par les médias, Anatole Collinet Makosso a justifié cette suspension devant Ousmane Sonko, reconnaissant une précipitation dans la signature : « Nous avons confondu vitesse et précipitation. »









Le Premier ministre congolais a évoqué les préoccupations soulevées par les syndicats et partenaires sociaux, qui ont exercé une forte pression pour empêcher l’application du contrat, signé le 26 février 2025. « Les zones d’ombre entourant l’accord et un travail pédagogique insuffisant ont suscité des inquiétudes », a-t-il expliqué, faisant référence à l’affaire Hydro-Québec, qui avait provoqué des débats similaires.





Parmi les griefs reprochés à Socelec, les syndicats congolais dénoncent le démarrage des activités avant la finalisation du processus de légalisation. Ils critiquent également la composition du conseil d’administration, où un seul administrateur congolais siège, tandis que le directeur général, le président du conseil et les autres membres sont sénégalais. Enfin, des prestataires pointent l’absence de capital de démarrage et reprochent aux membres sénégalais du conseil un « train de vie princier ».