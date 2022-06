Téléphone et Internet coupés : le Consulat du Sénégal à Paris isolés du monde

Depuis quinze jours, le Consulat du Sénégal à Paris est privé de téléphone et d’internet. L’opérateur Orange est passé par là.



La faute à une facture impayée de 20 mille euros (13 millions de francs CFA), selon Wal fadjri de ce jeudi, qui reprend une information de Afriquemidi. La même source indique que pour éviter que le Consulat bascule vers un autre opérateur, Orange aurait sectionné tous les câbles de ses installations.



Interrogé sur la cause de la coupure, le consul général, Amadou Diallo, aurait parlé d’un dysfonctionnement technique qui touche tout le 16e Arrondissement de Paris où est posé le Consulat.



Afriquemidi assure avoir fait le tour du quartier et appris que seule la représentation du Sénégal est privée de téléphone et d’Internet.