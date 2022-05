Tension entre le Rwanda et la Rdc : Macky Sall affiche son inquiétude

Tension entre la Rdc et le Rwanda, Macky appelle au Calme

Le chef de l’Etat sénégalais, par ailleurs Président en exercice de l’Union Africaine, s’est dit « préoccupé par la montée de la tension entre le Rwanda et la RDC ». Dans un message sur Twitter, écrit ce dimanche 29 Mai 2022, Macky Sall « appelle les deux pays au calme et au dialogue pour la résolution pacifique de la crise avec le soutien des mécanismes régionaux et de l’Union Africain ».





Le Rwanda a affirmé samedi que deux de ses soldats étaient retenus en captivité après leur enlèvement par des rebelles en République démocratique du Congo, accusant les autorités de ce pays de les soutenir.





Les autorités Rwandaises ont demandé au gouvernement de Félix Tshisekedi de négocier la libération de ses soldats pris en otages par des rebelles armés. "Nous appelons les autorités de la République démocratique du Congo qui travaillent étroitement avec ces groupes armés génocidaires à obtenir la libération des soldats des RDF", a déclaré le ministère rwandais dans un communiqué.