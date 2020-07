Transport aérien : Vers une solution concertée entre le Sénégal et l'UE; nouvelle rencontre, vendredi

Suite à la rencontre de ce mardi entre une délégation sénégalaise et les diplomates de l'Union européenne (UE) sur la réouverture du transport aérien international, de nouvelles discussions sont prévues vendredi prochain, lesquelles pourraient déboucher sur une solution concertée.Le Sénégal s’est donc félicité de la tenue, ce jour, au ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, sous la présidence du ministre Amadou Ba, des discussions diplomatiques qu’il a entamées avec l'Union Européenne et portant sur l'ouverture de leur territoire respectif aux ressortissants de pays tiers. La rencontre s’est tenue en présence du Secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale et de celui du ministère du Tourisme et des transports aériens représentant le ministre Alioune Sarr.La délégation du ministère était composée du Directeur du Transport aérien, des Directeurs généraux de l’Anacim, Air Sénégal, AIBD et des conseillers techniques en charge du Hub aérien et de la communication. L’UE, elle, était représentée par son ambassadrice et déléguée au Sénégal, Mme Irène Mingasson, qui pour l'occasion, était accompagnée de plusieurs ambassadeurs de pays européens.Au cours de la rencontre, « La question de la réciprocité, principe de tous nos accords, a été au préalable rappelée par le Sénégal. Et les discussions qui se sont déroulées dans une ambiance cordiale ont montré une réelle volonté de toutes les parties de trouver une solution. C’est d'ailleurs dans ce cadre que le ministère de la Santé et le ministère du Tourisme et des Transports aériens vont transmettre à l’UE les dernières mesures sanitaires prises pour alimenter leur documentation », renseigne le communiqué reçu et issu de la rencontre.« Tout en précisant que la première liste publiée n’est que provisoire et étant appelée à une révision régulière, l'UE a tenu à rappeler toute l'importance du Sénégal dans les relations de coopération qui les lient et réaffirme sa ferme volonté de tout mettre en œuvre dans la recherche d’une solution », souligne le document. Pour parvenir à un accord, les deux parties se sont donné rendez-vous vendredi prochain pour la poursuite de ces discussions pour une solution profitable à tous.Pour rappel, le Sénégal a décidé d’appliquer la réciprocité à tout pays ayant décidé d’interdire l'entrée sur son territoire des compagnies aériennes immatriculées ou en provenance de notre pays. Ce, dans la perspective de l'ouverture de son ciel prévue le 15 juillet 2020, conformément à la décision du Chef de l’Etat, le Président Macky Sall.Une décision faisant suite à celle prise par l’Union Européenne qui, en décidant de rouvrir son espace aérien aux autres continents, a publié une liste de pays autorisés à reprendre leur vol en direction de l'espace Schengen. Le Sénégal n'en faisant pas partie.