Transports verts et résilients : Le Sénégal renforce ses alliances avec l'Éthiopie et le Royaume-Uni

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, poursuit ses efforts pour renforcer les relations internationales et moderniser le secteur des transports au Sénégal.





Ce jeudi 27 juin, il a eu un entretien avec l'ambassadeur de la République Fédérale et Démocratique d'Éthiopie à Dakar, Melaku Legesse. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche de coopération entre les deux nations, axée principalement sur le développement du secteur aérien. « Les échanges ont essentiellement porté sur la coopération aérienne entre le Sénégal et l'Éthiopie », a précisé le communiqué du ministère.





Ce vendredi matin, le ministre des infrastructures poursuit ses rencontres diplomatiques en recevant l'ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal, Juliette John. La réunion a été l'occasion de préparer un atelier consacré à la mise en place d'un cadre réglementaire pour l'adoption des véhicules électriques au Sénégal.





La diplomate a salué « la clarté de la vision du nouveau gouvernement sur la multimodalité et l’intermodalité pour des transports et des infrastructures résilients, intelligents et verts ».