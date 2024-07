Ukraine : Le président Zelensky s’est entretenu avec son homologue gambien Adama Barrow

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a eu récemment une conversation téléphonique avec son homologue gambien Adama Barrow. Ces échanges interviennent après plus de 20 ans de pause dans les relations diplomatiques entre les deux pays.





Le numéro un ukrainien a exprimé sa gratitude à Adama Barrow pour la participation de la Gambie à la Conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine et la signature posée par Banjul sur le communiqué final.





« Il est important pour nous de rester l’un des principaux garants de la sécurité alimentaire de l’Afrique… »





Les deux dirigeants ont ensuite discuté des pistes potentielles de coopération entre l’Ukraine et l’Afrique pour rétablir la paix et la sécurité alimentaire. « Il est important pour nous de rester l’un des principaux garants de la sécurité alimentaire de l’Afrique et du monde » a déclaré le président Zelensky.





Pour « accueillir à nouveau les étudiants gambiens dans les régions sûres (de l’Ukraine) »





L’homme fort de Kiev a par ailleurs indiqué que son pays était « prêt à accueillir à nouveau les étudiants gambiens dans ses régions sûres et à élargir les programmes éducatifs ».