Une délégation de l’OCI attendue à Washington les 23 et 24 mai pour discuter « de sujets d’intérêt commun »

Une délégation de l'Oci à Washington pour discuter d'intérêt communs

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) annonce qu’une délégation de son secrétariat général se rendra à Washington, les 23 et 24 mai, pour discuter avec la partie américaine de "sujets d’intérêt commun'', relatifs notamment à la situation au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.





"Une délégation de haut niveau du secrétariat général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) se rendra à Washington DC, pour discuter de nombreuses questions et sujets d’intérêt commun, les 23 et 24 mai 2022, à l’invitation du Département d’État américain", lit-on dans le communiqué de ladite organisation.





La situation au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, figure parmi les questions au menu de cette rencontre, de même que celles "liées à la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et l’islamophobie, et les conditions des groupes et communautés musulmans dans les États non membres de l’OCI".





"Les discussions incluent également des questions sociales, dont au premier chef, l’autonomisation des femmes, les questions culturelles et les droits de l’homme, en plus de la coopération entre les deux parties en matière de lutte contre la pandémie du coronavirus, la sécurité alimentaire et les questions climatiques", note le document.